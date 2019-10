Leipzig. RB Leipzig hat sein Heimspiel in der Fußball-Champions-League verloren. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann unterlag dem französischen Club Olympique Lyon 0:2 und musste damit auch die Tabellenführung abgeben. Borussia Dortmund dagegen gelang ein wichtiger Schritt in Richtung Achtelfinale. Der in der Fußball-Bundesliga zuletzt schwächelnde BVB gewann beim tschechischen Tabellenführer Slavia Prag mit 2:0 und liegt nach zwei Gruppenspielen mit vier Punkten auf Kurs.

