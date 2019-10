Funkel verliert mit Fortuna bei Jubiläumsspiel in Berlin

Berlin. Hertha BSC hat in der Fußball-Bundesliga den dritten Sieg in Serie verbucht und Fortuna Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel das Jubiläum verdorben.

Die Berliner siegten am Freitagabend 3:1 (2:1) bei Funkels 500. Spiel als Coach in der Bundesliga. Der 65-Jährige sah zunächst den Führungstreffer seines Teams durch Rouwen Hennings, der in der 32. Minute einen Foulelfmeter verwandelte. Vedad Ibisevic (37.), Javairo Dilrosun (44.) und Vladimir Darida (62.) sorgten für die Wende zugunsten von Hertha. Die Berliner stehen nach sieben Spielen mit zehn Punkten auf Platz zehn, Düsseldorf belegt mit vier Punkten Rang 14.