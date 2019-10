Hamilton zerstreut Zweifel: "Habe nicht aufgegeben"

Berlin. Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat Spekulationen um einen baldigen Rückzug ins Privatleben zerstreut.

"Ich habe nicht aufgegeben, ich bin immer noch genau hier und kämpfe", schrieb der 34-Jährige bei Instagram. Noch am Dienstag hatte er in dem sozialen Netzwerk mit einer längeren Botschaft irritiert, in der er sich tief besorgt über die globale Entwicklung und Klimaprobleme zeigte. "Ehrlich gesagt ist mir danach, alles aufzugeben. Alles runterfahren", schrieb der Mercedes-Pilot unter anderem.

Drei Tage später klang das deutlich anders. "Ich wollte Euch nur eine Botschaft der Positivität senden", ließ Hamilton wissen und bedankte sich für die Aufmunterung, die er zuletzt erhalten habe. Zuvor hatte er noch angekündigt, sich für einige Tage zurückzuziehen, um seine Gedanken zu sammeln.

Der Silberpfeil-Star steht in der Formel 1 kurz vor dem Gewinn seines sechsten WM-Titels. Schon beim nächsten Rennen in Mexiko am 27. Oktober könnte Hamilton erneut als Weltmeister feststehen. Sein Vertrag bei Mercedes gilt auch noch für die kommende Saison. Dann könnte er mit einem siebten WM-Triumph den Rekord von Michael Schumacher egalisieren.