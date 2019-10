Hamburg. Der VfB Stuttgart hat ein 2:6-Debakel im Top-Spiel der 2. Fußball-Bundesliga beim Hamburger SV erlebt und ist nach der dritten Niederlage in Folge auf Rang drei abgerutscht. Den zweiten direkten Aufstiegsplatz belegt nunmehr Arminia Bielefeld nach dem 1:0 bei Dynamo Dresden. Erstliga-Absteiger Hannover 96 verpasste trotz dreimaliger Führung mit dem 3:3 in einem turbulenten Spiel beim Karlsruher SC den dritten Auswärtssieg in Folge.

