Trondheim. Die deutschen Handballer haben den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde der Europameisterschaft verpasst. Das Team von Bundestrainer Christian Prokop verlor im norwegischen Trondheim gegen Titelverteidiger Spanien mit 26:33. Den Einzug in die nächste Turnierphase könnte die DHB-Auswahl am Montag mit einem Sieg gegen Lettland perfekt machen. Die Letten sind bereits ausgeschieden.

