Bundesliga startet mit West-Schlager in die Rückrunde

Gelsenkirchen. Die Fußball-Bundesliga startet nach ihrer Winterpause mit einem West-Schlager in den 18. Spieltag. Am Abend empfängt der Tabellen-Fünfte FC Schalke 04 den Zweiten Borussia Mönchengladbach zum Rückrunden-Auftakt. Beide Teams haben nach jeweils starken Hinrunden gute Chancen auf einen Europapokal-Einzug am Saisonende. Die Gladbacher rechnen sich sogar Möglichkeiten auf die erste Meisterschaft seit 43 Jahren aus. Das Team von Trainer Marco Rose startet mit nur zwei Punkten Rückstand auf Herbstmeister RB Leipzig in die Rückrunde.

