Hat ihre Erstrunden-Pflichtaufgabe souverän gemeistert: Angelique Kerber in Aktion.

Melbourne. Angelique Kerber hat ihre Erstrunden-Pflichtaufgabe bei den Australian Open souverän überstanden. Die Kielerin gewann in Melbourne gegen die italienische Grand-Slam-Debütantin Elisabetta Cocciaretto klar mit 6:2, 6:2.

In der Vorbereitung hatte ihr eine Oberschenkelblessur Probleme bereitet. In der zweiten Runde am Donnerstag ist die Australian-Open-Gewinnerin von 2016 ebenfalls klare Favoritin gegen Priscilla Hon aus Australien oder Katerina Koslowa aus der Ukraine.