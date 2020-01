München. In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern den Ausrutscher von RB Leipzig eindrucksvoll genutzt. Die Münchener gewannen das Topspiel am Abend gegen Schalke 04 mit 5:0 und rückten bis auf einen Zähler an Tabellenführer Leipzig heran. Die Sachsen hatten zuvor mit 0:2 bei Eintracht Frankfurt verloren. Die weiteren Ergebnisse: Borussia Mönchengladbach - Mainz 3:1, Wolfsburg - Hertha BSC 1:2, Union Berlin - Augsburg 2:0 und Freiburg verliert gegen Paderborn mit 0:2.

