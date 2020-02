Vorsprung von Klopps Liverpool wächst weiter

Der Vorsprung von Jürgen Klopps FC Liverpool in der englischen Premier League nimmt enorme Ausmaße an. Am Sonntagabend verlor Verfolger Manchester City sein Auswärtsspiel bei Tottenham Hotspur mit 0:2. Der Rückstand des Meisters von Startrainer Pep Guardiola auf Liverpool beträgt nun 22 Punkte. Steven Bergwijn und der frühere Bundesligaprofi Heung-Min Son trafen für die Spurs, die von José Mourinho trainiert werden. Manchester musste ab der 60. Minute auf Oleksandr Sintschenko verzichten, der nach einem Foulspiel Gelb-Rot sah.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder