Vettel freut sich auf neue Formel-1-Saison

Reggio Emilia. Sebastian Vettel kann den Start der neuen Formel-1-Saison kaum noch erwarten. "Die Batterien sind wieder geladen, ich bin komplett bereit, das Team ist bereit, wir alle fühlen uns bereit", sagte der viermalige Weltmeister in einem Ferrari-Video von der Vorstellung seines neuen Dienstwagens. Mit dem SF1000 will der 32-Jährige in seiner sechsten Scuderia-Saison endlich erstmals Weltmeister mit den Italienern werden. Der Name des Autos deutet auf den 1000. Grand Prix von Ferrari in diesem Jahr hin.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder