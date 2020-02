Leipzig verschärft Werder-Krise - Hertha siegt in Paderborn

Berlin. RB Leipzig hat vorerst die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga zurückerobert und die Krise bei Werder Bremen weiter verschärft. Die Sachsen setzten sich mit 3:0 gegen Bremen durch. Hertha BSC gewann das erste Spiel nach dem überraschenden Rücktritt von Jürgen Klinsmann mit 2:1 beim SC Paderborn. Union Berlin unterlag Bayer Leverkusen mit 2:3, der FC Augsburg und der SC Freiburg trennten sich 1:1. Der VfL Wolfsburg setzte sich mit 3:2 bei der TSG Hoffenheim durch und rückte in der Tabelle als Neunter bis auf einen Punkt an die Kraichgauer heran.