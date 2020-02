Coronavirus: Absage für 38 000 Läufer des Tokio-Marathons

Tokio. Wegen der Gefahren durch das neuartige Coronavirus dürfen nur rund 200 Elite-Athleten am traditionellen Tokio-Marathon teilnehmen. Ursprünglich waren 38 000 Läufer für den Wettkampf im Vorfeld der Olympischen Spiele im Sommer in der japanischen Hauptstadt erwartet worden. Doch aus Sorge um das in China ausgebrochene Sars-CoV-2 genannte Virus dürfen Amateure nicht länger teilnehmen, wie die Organisatoren bekanntgaben. Man entschuldige sich bei den Betroffenen, "aber diese Restriktionen sind nötig", sagte Tokios Gouverneurin Yuriko Koike.

