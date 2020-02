Das bringt der Wintersport am Samstag

Die deutschen Biathleten hoffen mit ihren Staffeln in Antholz auf weitere WM-Medaillen. In Altenberg sind die deutschen Bob-Frauen bei ihrer WM auf Edelmetall-Kurs. In Rumänien geht es für die Skispringer weiter, in der Schweiz gibt es die nächste Weltcup-Abfahrt für die Damen.

BIATHLON

Weltmeisterschaften in Antholz, Italien

Staffel 4 x 6 km, Damen

11.45 Uhr (ARD und Eurosport)

Staffel 4 x 7,5 km, Herren

14.45 Uhr (ARD und Eurosport)

Mit der Motivation von Silber in der Single-Mixed-Staffel gehen die deutschen Biathleten in den vorletzten Tag der WM in Antholz. In den beiden Staffeln stehen die Chancen gut, nach bisher insgesamt drei Silbermedaillen weiteres Edelmetall zu holen. Für eine Überraschung sorgte die Nominierung von Ersatzmann Erik Lesser. Doch nach seinem starken Auftritt in der Single-Mixed schenkten die Trainer dem etatmäßigen Startläufer das Vertrauen. Er, Philipp Horn, Arnd Peiffer und Benedikt Doll hoffen auf die erste Männer-Medaille in Südtirol. Karolin Horchler, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Denise Herrmann holten in dieser Saison zwar im Team noch keinen Podiumsplatz. Aber nach jeweils Silber durch Herrmann und durch Hinz ist das Selbstvertrauen groß.

SKI ALPIN

Weltcup in Crans-Montana, Schweiz

Abfahrt, Damen

10.30 Uhr (ARD und Eurosport)

Der ersten Abfahrt in Crans-Montana folgt direkt die nächste: Nach der Pleite im Ersatz-Rennen für Rosa Chutor am Freitag wollen es die deutschen Speedfahrerinnen um Kira Weidle besser machen. "Ich war schon sehr enttäuscht. Es ist irgendwie nicht mein Hang", sagte Weidle nach ihrem 22. Rang. "Es kam ein Fehler nach dem anderen. Ich hoffe, dass es Samstag besser klappt."

Weltcup in Naeba, Japan

Riesenslalom, Herren

02.00 Uhr 1. Durchgang (DAZN) 05.00 Uhr 2. Durchgang (DAZN)

Da Stefan Luitz wegen eines grippalen Infekts auf die Asien-Reise verzichtete, ist Alexander Schmid beim Riesenslalom der einzige deutsche Starter. Der 25 Jahre alte Allgäuer zog sich jüngst in Chamonix zwar eine Rückenblessur zu, seinem Start dürfte aber nichts im Wege stehen. "Es ging von Tag zu Tag wieder besser", sagte Schmid.

SKISPRINGEN

Einzel, Herren

Weltcup in Rasnov, Rumänien

12.45 Uhr 1. Durchgang (ARD)

13.45 Uhr 2. Durchgang (ARD)

Das Weltcup-Wochenende im rumänischen Rasnov endet ungewöhnlicherweise schon am Samstag. Auf der Normalschanze findet ein weiteres Einzel statt. Karl Geiger und Stephan Leyhe wollen nach einem Doppelerfolg am Freitag ihre Ausgangsposition im Gesamtweltcup weiter verbessern und letztmals punkten, bevor es ab kommendem Wochenende für zwei Wochenenden und acht Wettbewerbe nach Skandinavien geht. Erstmals wieder dabei ist Severin Freund, der nach Formschwäche, Meniskus-Operation und Rückenproblemen über ein Jahr im Weltcup pausieren musste. Am Freitag hatte er bei seinem Comeback Platz 32 erreicht.

NORDISCHE KOMBINATION

Einzel, Herren

Weltcup in Trondheim, Norwegen

Sprung 09.30 Uhr (ARD und Eurosport)

Zehn-Kilometer-Lauf 16.15 Uhr (ARD und Eurosport)

Für die Nordischen Kombinierer von Bundestrainer Hermann Weinbuch geht der Dauerkampf gegen Dominator Jarl Magnus Riiber weiter. Der Norweger hat diesmal in Trondheim sogar ein Heimspiel und könnte bei 409 Punkten Vorsprung schon an diesem Wochenende den Triumph im Gesamtweltcup perfekt machen. Für die deutschen Schützlinge um Vinzenz Geiger geht es noch um Einzelsiege und Podestplatzierungen.

RODELN

Weltcup in Winterberg

Einsitzer Frauen/Einsitzer Männer

09.55/13.30 (ARD und Eurosport 2)

Im vorletzten Weltcup der Saison geht es für die WM-Zweite Julia Taubitz noch um den Gesamtsieg. Die 23-Jährige liegt nur zwölf Punkte hinter der Russin Tatjana Iwanowa. "Dass wir jetzt in Winterberg und am Königssee auf zwei deutschen Bahnen fahren, kommt mir natürlich etwas entgegen, aber Tatjana ist auch überall sehr erfahren, so dass das weiterhin ein sehr enger Kampf wird", sagte Taubitz vor dem Rennen im Sauerland. Die deutschen Männer um den entthronten Weltmeister Felix Loch haben keine Chance mehr auf den Sieg im Gesamtweltcup

BOB:

Weltmeisterschaften in Altenberg, Sachsen

Zweierbob, Männer

11.30 Uhr, 1. Durchgang (ARD und Eurosport) 13.00 Uhr, 2. Durchgang (ARD und Eurosport)

Zweierbob, Frauen

15.30 Uhr, 3. Lauf (ARD und Eurosport) 17.00 Uhr, 4. Lauf (ARD und Eurosport)

Francesco Friedrich peilt bei der Bob- und Skeleton-WM in Altenberg mit dem Zweierbob den sechsten WM-Titel in Folge an. Der Lokalmatador vom BSC Sachsen Oberbärenburg geht als Favorit in die ersten Läufe am Samstag. Die Medaillen werden nach den abschließenden Rennen am Sonntag vergeben. Auf Medaillen am Samstag können Kim Kalicki, Gesamtweltcup-Siegerin Stephanie Schneider und Olympiasiegerin Mariama Jamanka hoffen. Sie liegen nach den ersten beiden von vier Läufen auf den Plätzen zwei bis vier.