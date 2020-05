Entwarnung beim 1. FC Köln: Keine weiteren Corona-Fälle

Köln. Beim 1. FC Köln ist kein weiterer Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, waren alle am Vortag durchgeführten neuerlichen Tests bei der Mannschaft sowie beim Trainer- und Betreuerstab negativ.

Nach zuvor positiven Befunden bei zwei Profis und einem Betreuer waren Zweifel am Geisterspiele-Plan der Bundesliga zur Fortsetzung der Saison aufgekommen. Alle drei Infizierten befinden sich in Quarantäne. Am Montagnachmittag wird die Mannschaft von Cheftrainer Markus Gisdol wieder in Gruppen trainieren.

Der frühere Spitzenfunktionär Wolfgang Holzhäuser hält den Plan zur Wiederaufnahme der Fußball-Bundesliga mit Geisterspielen durch die drei Coronavirus-Fälle beim 1. FC Köln nicht für gefährdet. "Ich sehe das ähnlich wie der 1. FC Köln. Nämlich, dass letztlich die drei Fälle entdeckt worden sind, weil flächendeckende Tests eingesetzt wurden", sagte der einstige Geschäftsführer von Bayer Leverkusen der Deutschen Presse-Agentur.

Wenn man flächendeckend teste und die Beteiligten alle drei Tage Tests unterziehe, sei die Chance eine infizierte Person zu entdecken und sie zu isolieren größer. "Ich halte es deshalb für eine Bestätigung des Konzepts der Deutschen Fußball Liga", sagte Holzhäuser.

Die DFL hofft am 6. Mai bei der Konferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel auf die Entscheidung, die Bundesliga-Spielzeit noch im Mai ohne Zuschauer fortsetzen zu können.