Neuer Bayern-Vertrag mit Thiago "fix"

München. Der FC Bayern München hat sich nach der Verlängerung mit den Fußball-Profis Thomas Müller und Alphonso Davies anscheinend auch mit Mittelfeldspieler Thiago auf einen neuen Vertrag geeinigt.

Nach Informationen von "Bild" und "Sport Bild" ist die Zusammenarbeit mit dem 29 Jahre alten spanischen Nationalspieler über den 30. Juni 2021 "fix". Der deutsche Rekordmeister wolle die neue Laufzeit des Arbeitspapiers im Laufe dieser Woche bekanntgeben.

Eine offizielle Bestätigung gab es von Vereinsseite zunächst nicht. Sie käme aber nach jüngsten Äußerungen von Thiago, Bayern-Präsident Herbert Hainer und auch Trainer Hansi Flick nicht unerwartet. Die weitere Zusammenarbeit könnte bis 2024 reichen. "Das wäre ein wunderbarer Club, um eine Karriere zu beenden", hatte Thiago am Montag in der spanischen Zeitung "La Vanguardia" gesagt.

Aufsichtsratschef Hainer äußerte sich parallel im "Kicker" zuversichtlich, dass "in absehbarer Zeit" Vollzug gemeldet werden könne. Flick hatte der Deutschen Presse-Agentur auch in Bezug auf Thiago gesagt, dass es eines der wichtigsten Ziele in der aktuellen Personalplanung beim FC Bayern sei, "Qualität zu halten".

Dazu passten schon die vorzeitigen Vertragsverlängerungen mit Angreifer Müller (30/bis 2023) und Jungprofi Alphonso Davies (19/bis 2025) in den vergangenen Wochen. Auch mit Torwart Manuel Neuer (34) und Abwehrspieler David Alaba (27), deren Verträge 2021 auslaufen, sprechen die Münchner aktuell über neue Kontrakte.

Thiago war 2013 für 25 Millionen Euro vom FC Barcelona zum FC Bayern gewechselt. "Bei Thiago sieht man einfach, was er für ein genialer Fußballer ist. Er ist ein besonderer Fußballer", sagte Flick aktuell über den Edeltechniker. Nach einer anfänglichen Reservistenrolle unter Flick hatte sich Thiago vor der Unterbrechung der Spielzeit wegen der Coronavirus-Pandemie wieder zur Stammkraft entwickelt. "Seit der Winterpause ist er top", lobte Flick.