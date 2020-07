Mike Tyson steigt mit 54 wieder in den Ring

Fr, 24.07.2020, 12.52 Uhr

Boxlegende Mike Tyson kehrt mit 54 Jahren in den Ring zurück: Im September will er gegen den drei Jahre jüngeren Roy Jones Jr. antreten. Der frühere Schwergewichts-Champion ist seit Jahren nicht mehr öffentlich in den Ring gestiegen.