Ferrari hat beim ersten von zwei Formel-1-Heimrennen in acht Tagen ein Desaster erlebt. Nachdem Sebastian Vettel seinen Wagen wegen eines Bremsdefekts hatte abstellen müssen, kam Teamkollege Charles Leclerc zur Mitte des Großen Preises von Italien am Sonntag von der Strecke ab. Der Monegasse krachte mit großer Wucht in die Reifenstapel auf dem Formel-1-Hochgeschwindigkeitskurs von Monza, blieb aber unverletzt. Das Rennen musste nach dem Unfall unterbrochen werden.