Alle 23 DFB-Spieler fit - Bayern-Block kehrt zurück

Der Bayern-Block kehrt zurück: Nach fünf Titeln im Jahr 2020 sollen die Spieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters auch die deutsche Nationalmannschaft wieder in die Spur bringen. Am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Kiew gegen die schwerstens coronageschwächte Ukraine werden Manuel Neuer, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry in der Nations League von Beginn an spielen, ebenso die zuvor geschonten Leipziger Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann sowie Toni Kroos von Real Madrid.

Bundestrainer Joachim Löw wird die bestmögliche Elf ohne Experimente aufs Feld schicken, mit Timo Werner im Sturm und Goretzka hinter den Spitzen. Die defensive Dreierreihe komplettiert Matthias Ginter, links im Mittelfeld wird wahrscheinlich wieder die Neuentdeckung Robin Gosens spielen. Löw kann aus dem Vollen schöpfen, alle angereisten 23 DFB-Akteure seien einsatzfähig „Die Personallage ist entspannt“, sagte Löw im Nationalstadion. „Die erste und wichtigste Aufgabe ist, dass wir das Spiel so angehen, dass wir in der Lage sind, gegen die Ukraine zu gewinnen“, sagte Löw. Mit Blick auf die Anwesenheit von 20.000 Fans in Kiew sagte der Bundestrainer: "Ich denke, dass es so geregelt wird, dass für niemand auf dem Spielfeld und in der Kabine eine besondere Gefährdung vorliegt.“ Die voraussichtlichen Aufstellungen: Ukraine: Buschtschan/Dynamo Kiew (26 Jahre/1 Länderspiel) - Mykolenko/Dynamo Kiew (21/9), Plastun/KAA Gent (30/4), Tscheberko/Linzer ASK (22/1), Karawajew/Dynamo Kiew (28/25) - Schaparenko/Dynamo Kiew (22/5), Kowalenko/Schachtjor Donezk (24/27), Sydortschuk/Dynamo Kiew (29/28), Malinowski/Atalanta Bergamo (27/30) - Jaremtschuk/KAA Gent (24/15), Jarmolenko/West Ham United (30/89) Deutschland: Neuer/Bayern München (34 Jahre/92 Länderspiele) - Ginter/Borussia Mönchengladbach (26/31), Süle/Bayern München (25/26), Halstenberg/RB Leipzig (29/6) - Klostermann/RB Leipzig (24/8), Kimmich/Bayern München (25/48), Kroos/Real Madrid (30/98), Gosens/Atalanta Bergamo (26/3) - Goretzka/Bayern München (25/25) - Gnabry/Bayern München (25/13), Werner/FC Chelsea (24/31). - Trainer: Löw. (dpa/sid)