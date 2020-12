Havertz zum 0:6 gegen Spanien: "Wir werden zurückkommen"

Berlin. Fußball-Nationalspieler Kai Havertz hofft nach dem 0:6-Debakel der DFB-Auswahl gegen Spanien auf eine Art Hallo-wach-Effekt.

"Ich glaube, dass so eine junge Mannschaft, wie wir sie im Moment haben, aus einem 0:6 sehr viel lernen wird. Wir werden zurückkommen, das wird hundertprozentig so sein. Wir haben eine riesige Qualität in der Mannschaft", sagte der 21-Jährige vom FC Chelsea in einem Sky-Interview.

Zugleich begrüßte Havertz die Entscheidung von Bundestrainer Joachim Löw, die Mannschaft neu motiviert zur EM 2021 zu führen. "Wir sind am Ende jedoch sehr zufrieden mit dem Trainer, und wir haben noch viel vor in der Zukunft. Ich appelliere an die Geduld sowohl der Medien als auch der Fans", sagte der ehemalige Leverkusener.

Zu einer möglichen Rückkehr der von Löw ausgemusterten Nationalspieler Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng hielt sich Havertz zurück. "Für mich sind das außergewöhnliche Spieler, die für das Team sehr große Leistungen gebracht haben. Wir können das aber nicht entscheiden, das muss der Bundestrainer machen", sagte der Jungstar, der bisher zehn A-Länderspiele absolviert hat: "Es wäre falsch, wenn ich direkt etwas dazu sagen würde."

