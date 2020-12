Wieder Corona in Wolfsburg: Arnold und Roussillon positiv

Wolfsburg. Wenige Stunden vor dem Anpfiff der Partie gegen den VfB Stuttgart hat der VfL Wolfsburg zwei weitere positive Corona-Fälle öffentlich gemacht.

Wie der Fußball-Bundesligist kurz vor dem Spiel mitteilte, wurden Maximilian Arnold und Jerome Roussillon positiv auf das Coronavirus getestet und befinden sich seit Samstagmittag in häuslicher Quarantäne.

In Maximilian Philipp, Xaver Schlager und Tim Siersleben wurden drei weitere Spieler als unmittelbare Kontaktpersonen eingestuft und befinden sich daher vorsorglich ebenfalls in Quarantäne. Das Quintett steht den Wolfsburgern damit in der Partie an diesem Sonntag (18.00 Uhr/Sky) gegen Stuttgart nicht zur Verfügung.

Es sind nicht die ersten positiven Corona-Fälle beim VfL Wolfsburg in dieser Saison. In den vergangenen Wochen waren bereits Kevin Mbabu, Josip Brekalo, Renato Steffen und Marin Pongracic positiv auf Corona getestet worden.

© dpa-infocom, dpa:201220-99-764006/2