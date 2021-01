Tournee: Geiger verliert bei Stoch-Triumph mächtig Punkte

Innsbruck. Wieder Pech am Bergisel: Vor dem Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen liegt der Gesamtsieg für Karl Geiger weit entfernt.

Das enttäuschende Déjà-vu am verfluchten Bergisel ließ Karl Geiger verzweifeln. Schon wieder haben die deutschen Skispringer um den Flug-Weltmeister ihre herausragenden Chancen bei der Vierschanzentournee in Innsbruck verspielt und benötigen in Bischofshofen am Mittwoch (16.45 Uhr/ZDF und Eurosport) ein kleines sportliches Wunder.

„Das Ding ist so gut wie durch, es ist einfach frustrierend“, schimpfte Geiger, der bei der famosen Flugshow von Polens Routinier Kamil Stoch überhaupt nicht mithalten konnte. Er könne momentan „überall reintreten“. Der Frust über die Sprünge auf 117 und 125 Meter war auch nach einer Stunde nicht verschwunden.

Der 27-Jährige büßte am Sonntag mächtig Punkte ein und liegt vor der vierten und letzten Station fast 14 Meter hinter Stoch, der nach seinem Innsbruck-Coup auf den dritten Gesamtsieg bei der Tournee hoffen darf. „Kamil hat gezeigt, dass er der Chef im Ring ist“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher.

Geiger (Tagesrang 16) und Markus Eisenbichler (Platz 6) haben dagegen gepatzt. „Vielleicht haben wir alle ein bisschen Angst gehabt vorm Bergisel“, mutmaßte Horngacher. Geiger sagte, er kriege „das Kotzen“, wenn er an all die Rückschläge auf der Anlage in Tirol denke. Der erste Gesamtsieg seit Sven Hannawald 2002 rückt in weite Ferne.

Geiger hat nicht viel Zeit zum Grübeln

Stoch sprach nach Flügen auf 127,5 und 130 Meter von „einer super Belohnung“. Der 33-Jährige gewann am Sonntag deutlich vor Anze Lanisek aus Slowenien und Landsmann Dawid Kubacki. Dabei war das polnische Team in Oberstdorf wegen eines Corona-Falls noch kurzzeitig ausgeschlossen worden und kehrte erst nach 22 turbulenten Stunden und zwei weiteren Tests, die negativ ausfielen, zurück. Nun könnten sie wie 2017, 2018 (jeweils Stoch) und 2020 (Kubacki) schon wieder den Gesamtsieger stellen.

Was bleibt für die deutschen Adler? „Ziemlich ernüchternd, ziemlich bitter“, urteilte der Oberstdorfer Auftaktsieger Geiger, während Markus Eisenbichler für sich befand: „Es war ein brutal harter Wettkampf, ich bin mit einem blauen Auge davongekommen.“ Lange Zeit zum Grübeln haben die DSV-Springer nicht. Schon am Mittwoch folgt der Abschluss in Bischofshofen.

Angst, dass seine Athleten zu sehr verkrampfen, hat Horngacher nicht. „Wir haben schon die nötige Lockerheit im Team“, verriet er, „die Jungs wollen nur das Beste herausholen. Manchmal geht es leicht, manchmal nicht so.“ Und auch Eisenbichler hat schon eine Idee, wie er Geiger, mit dem er normalerweise ein Zimmer teilt, wieder auf andere Gedanken bringen kann. „Wir werden ratschen beim Abendessen. Karl ist eine Frohnatur, natürlich ist er jetzt gefrustet.“

Horngacher tippte auf Tournee-Führenden Stoch

Zumal zum Abschluss der Tournee mit der Paul-Außerleitner-Schanze die größte der vier Schanzen auf den Springertross wartet. „B'hofen ist eine Fliegerschanze, da ist noch sehr viel möglich“, sagte Eisenbichler. Ob sich der zweimalige Tourneesieger Stoch allerdings einen weiteren Triumph noch nehmen lässt, ist mehr als fraglich.

Da müsste der dreifache Olympiasieger schon stürzen. Bei allem Frust, den Bundestrainer Stefan Horngacher gestern am Bergisel zu verdauen hatte, eines hatte sich der 51-Jährige dann doch aufgebaut. „Ich freue mich, dass mein Tipp mit Kamil Stoch aufgegangen ist. Er ist ein toller Typ.“ Der Österreicher muss es wissen, denn vor seinem Engagement beim deutschen Team war er Cheftrainer der Polen. (mit dpa)