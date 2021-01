Schalke lehnt finanzielle Hilfe von Tönnies ab

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 will im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga offenbar keine finanzielle Hilfe vom früheren Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies in Anspruch nehmen, berichten die "Ruhr Nachrichten" und der TV-Sender Sky.

Demnach gab es im Aufsichtsrat der Königsblauen keine ausreichende Mehrheit dafür. Tönnies hatte zuletzt seine Hilfe für den finanziell angeschlagenen Club angeboten. Bedingung soll aber gewesen sein, dass Vorstand und Aufsichtsrat geschlossen dafür stimmen. Laut "Ruhr Nachrichten" seien aber zwei Mitglieder des Aufsichtsrates dagegen gewesen.

Der 64 Jahre alte Fleisch-Fabrikant war am 30. Juni nach mehreren Skandalen von seinen Ämtern beim FC Schalke zurückgetreten. 2019 hatte er mit als rassistisch kritisierten Äußerungen über Afrikaner für Wirbel gesorgt. Im Juni gab es nach einem Corona-Ausbruch in seiner Fleischfabrik massive Kritik an den dortigen Arbeitsbedingungen.

Der Tabellenletzte sucht im Kampf gegen den Abstieg noch Verstärkungen im Angriff und auf der Rechtsverteidiger-Position. Die Schalker sind saisonübergreifend seit 30 Bundesliga-Spielen ohne Sieg und könnten am 9. Januar gegen die TSG 1899 Hoffenheim (15.30 Uhr) den Negativrekord von Tasmania Berlin einstellen.

