Horns Schießdebakel kostet Biathlon-Staffel Sieg in Oberhof

Oberhof Ein Sieg war ganz nah, doch dann fallen die deutschen Biathleten noch weit zurück. Philipp Horn versagen am Schießstand die Nerven. Am Ende reicht es in Oberhof nicht mal zu einem Podestplatz.

Philipp Horn war nach seinem Schießdebakel in Oberhof völlig ratlos.

"Während des Schießens habe ich absolut keine Ahnung gehabt, was ich falsch mache. Ich habe versucht, in die Mitte zu schießen, das hat nicht geklappt", sagte der Thüringer Biathlet, nachdem die Geschosse einfach nicht den Weg ins Ziel finden wollten.

In Führung liegend vergab der Schlussläufer ausgerechnet beim Weltcup-Heimspiel den möglichen ersten deutschen Staffelsieg seit vier Jahren. Der 26-Jährige musste nach dem Liegendschießen gleich dreimal in die Strafrunde und vergab so alle Podestchancen. Zusammen mit Erik Lesser, Benedikt Doll und Arnd Peiffer landete Horn auf seiner Heimstrecke nach 4x7,5 Kilometern auf Platz fünf. "Ich bin einfach nur enttäuscht", sagte Horn. Den Sieg sicherte sich Weltmeister Frankreich vor Norwegen und Italien.

"Das ist sehr hart", kommentierte Olympiasieger Peiffer die Patzer. Horns Trefferbild hatte sich nach links unten verlagert, alle Schüssen trafen in kleinem Radius auf, nur eben nicht auf die Scheiben. "Ich hatte den gleichen Wind wie beim Anschießen und habe keine schlechten Schüsse abgegeben", versicherte Horn. Peiffer sagte: "Das ist blöd gelaufen. Das tut mir leid, aber das ist Teil des Geschäfts." Fast regungslos lief Horn dann über die Ziellinie und schien immer noch nicht zu fassen, was er kurz zuvor erleben musste.

"Es fehlt nicht so viel, dass unsere Staffel mal durchkommt", sagte Peiffer trotzdem. Bis zum letzten Wechsel hatte das Quartett eine starke Vorstellung geliefert und Hoffnungen geweckt, dass es erstmals seit dem Sieg im Januar 2017 in Antholz zu einem Erfolg reicht. Der erste Staffeltriumph in Oberhof seit zehn Jahren rückte aber in weite Ferne, nachdem Horn patzte. Mit acht Schüssen - inklusive Nachlader - traf er nur zwei Scheiben und musste so in der Strafrunde 450 Meter extra absolvieren. Daneben leistete sich der WM-Dritte Deutschland insgesamt elf Nachlader - zu viel für ganz vorne.

Startläufer Lesser übernahm auf seiner persönlichen Schlussrunde erstmals die Führung. Der 32-Jährige beeindruckte vor allem mit einer besonderen Schnellfeuereinlage im Stehendschießen. Lediglich 17,9 Sekunden benötigte der Ex-Weltmeister für die fünf Scheiben. Normalerweise gelten 25 Sekunden schon als sehr flott. "Ich dachte mir: jetzt probierst du es. Zum Glück ist es aufgegangen", sagte Lesser. Doll musste dann nur den Italiener Lukas Hofer ziehen lassen und übergab an Position zwei an Peiffer. Da lag der große Favorit Norwegen nach einer Strafrunde schon über eine Minute zurück.

Peiffer hielt sich so souverän in der Spitzengruppe, bis der Harzer sogar noch einen kleinen Vorsprung erkämpfte. Horn, mit 26 Jahren der jüngste der DSV-Skijäger, konnte das jedoch nicht nutzen.

Für die deutsche Frauen-Staffel geht es am Samstag (14.45 Uhr/ARD und Eurosport) um den ersten Podestplatz in diesem Jahr. Vanessa Hinz, Janina Hettich, Denise Herrmann und Franziska Preuß treten an und müssen sich vor allem gegen die starken Skandinavier wehren. Favorit auf den Sieg ist erneut Weltmeister Norwegen um Dauersiegerin Tiril Eckhoff. In den bisherigen beiden Staffeln des Winters reichte es für Vize-Weltmeister Deutschland bislang einmal für das Podium.

© dpa-infocom, dpa:210115-99-41869/3