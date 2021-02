Warten auf Khedira: Noch keine Hertha-Bestätigung

Berlin. Wenige Stunden vor dem Ende der Wechselfrist steht die Verkündung des erwarteten Wechsels von Sami Khedira zu Hertha BSC noch aus.

Der Berliner Fußball-Bundesligist kündigte am frühen Nachmittag via Twitter lediglich eine baldige Transfer-Nachricht an. Der 33 Jahre alte Ex-Weltmeister befindet sich bereits in der Hauptstadt und solle seinen Medizincheck absolvieren.

Medienberichten zufolge will die Hertha den Mittelfeldspieler von Juventus Turin für die verbleibenden 15 Saisonspiele ausleihen. Als Tabellen-15. stecken die Berliner im Abstiegskampf. Khedira hatte nach diversen Verletzungen beim italienischen Fußball-Rekordmeister zuletzt keine sportliche Rolle mehr gespielt und sein letztes Spiel im Juni 2020 absolviert.

Das Wintertransferfenster schließt um 18.00 Uhr. Bis dahin müssen alle Modalitäten zwischen Clubs und Spieler erledigt sein. Offiziell verkündet werden könnte der Wechsel aber auch noch nach dieser Frist.

