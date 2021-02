Do, 25.02.2021, 08.44 Uhr

Borussia Mönchengladbach hat im Kampf um den Viertelfinal-Einzug in der Champions League nur noch wenig Hoffnung. Das Achtelfinal-Hinspiel in Budapest ging mit 0:2 gegen Manchester City verloren. Dennoch: Wegschenken will Marco Rose das Rückspiel am 16. März noch nicht.