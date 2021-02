Rückkehrer Müller und Gnabry auf Bank: Choupo-Moting startet

München. Die Rückkehrer Thomas Müller und Serge Gnabry sitzen beim Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern München gegen den 1. FC Köln zum Spielbeginn auf der Bank.

Müller nach einer Corona-Infektion und Gnabry nach einem Muskelfaserriss stehen erstmals seit der Club-WM wieder im Kader des deutschen Fußball-Rekordmeisters. "Es tut immer weh, wenn Spieler ausfallen. Es ist wichtig, dass man die Spieler am spielen hält, dann sind sie am wertvollsten", sagte Bayern-Coach Hansi Flick bei Sky über die Rückkehr von Müller. "Wir sind froh, dass er wieder da ist."

Überraschend in der Startelf läuft Eric Maxim Choupo-Moting auf. Trainer Hansi Flick lässt dafür Kingsley Coman zunächst draußen. Dabei solle in einem flexiblen System Jamal Musiala vor allem zentral spielen und Choupo-Moting über die Außen kommen. "Das ist eine Position, die er in seinen früheren Vereinen immer mal wieder gespielt hat", sagte Flick über Choupo-Moting. "Er weiß genau, wie die Position auszufüllen ist." Nach zuletzt zwei Bundesliga-Spiele ohne Sieg wollen die Münchner wieder einen Dreier.

Beim 1. FC Köln startet im Mittelfeld U21-Nationalspieler Salih Özcan. Öczan erhält im 100. Duell der beiden Teams im deutschen Profifußball den Vorzug vor Kingsley Ehizibue. Winter-Neuzugang Max Meyer muss weiter auf seinen ersten Einsatz von Beginn an warten.

