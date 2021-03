Klopp-Krise mit Liverpool hält an: "Müssen mal wieder gewinnen"

Mo, 08.03.2021, 08.24 Uhr

Jürgen Klopp und der FC Liverpool rutschen mehr und mehr in die Krise. Beim 0:1 gegen Kellerkind Fulham verloren die Reds ihr sechstes Heimspiel in Folge. Vom Kampf um die Champions-League-Qualifikation will der angeschlagene Klopp zunächst nichts wissen.