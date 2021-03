Wegen Rose-Wechsel: Eberl kritisiert Fanszene in offenem Brief

Mo, 08.03.2021, 15.47 Uhr

Der Wechsel von Trainer Marco Rose sorgt rund um Borussia Mönchengladbach immer noch für Unruhe. In einem offenen Brief wandte sich Sportdirektor Max Eberl nun an die Fans - und fand dabei deutliche Worte.