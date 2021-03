Do, 25.03.2021, 07.18 Uhr

Die Motoren heulen wieder, und beim Formel-1-Saisonstart in Bahrain stehen zwei deutsche Piloten im Blickpunkt: Während Mick Schumacher sein Königsklassen-Debüt gibt, will Sebastian Vettel in neuem Team an alte Erfolge anknüpfen. Ganz vorne wird aber ein alter Bekannter erwartet.