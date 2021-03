Kai Havertz spielt gegen Island von Beginn an.

Löw startet mit Havertz und Can in der Startelf

Duisburg. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet mit Chelsea-Profi Kai Havertz und dem Dortmunder Emre Can in der Startelf in die WM-Qualifikation gegen Island.

Bundestrainer Joachim Löw bietet den 21 Jahre alten Havertz in Duisburg in der Offensive anstelle seines Vereinskollegen Timo Werner auf. Den Angriff ergänzen die beiden Münchner Serge Gnabry und Leroy Sané.

Der kampfstarke Dortmunder Can kommt in der Defensive zum Einsatz. Das Herzstück im Mittelfeld bilden wie erwartet Joshua Kimmich, Leon Goretzka und der bei Manchester City seit längerem glänzend spielende Ilkay Gündogan.

Nach einem positiven Corona-Test musste der Gladbacher Jonas Hofmann vom DFB-Team abreisen. Auch Marcel Halstenberg fehlt Löw in den drei Partien gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien. Der Leipziger wurde von den Gesundheitsbehörden als Kontaktperson ersten Grades zu Hofmann eingestuft und muss sich ebenfalls in Quarantäne begeben.

