MLB-Auftakt: Fast 11.000 Fans bei den New York Yankees

Fr, 02.04.2021, 10.48 Uhr

Rekordmeister New York Yankees hat beim Saisonauftakt in der Major League Baseball gegen die Toronto Blue Jays fast 11.000 Zuschauer zugelassen. Der Eintritt ins Yankee Stadium war wie auch andernorts an Auflagen gebunden. Nur wer eine Impfbescheinigung oder einen negativen Test vorweisen konnte. Zudem wurde am Eingang noch die Körpertemperatur gemessen.