City verliert in Überzahl - Liverpool siegt wieder zuhause

Spitzenreiter Manchester City hat in der Premier League eine überraschende Niederlage kassiert - und das trotz einer Halbzeit in Überzahl. Der Champions-League-Gegner von Borussia Dortmund unterlag durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 1:2 (0:1) gegen Leeds United.

"Wenn man Spiele verliert, merkt man, wie schwer es war, was wir bis hier geschafft haben", sagte Trainer Pep Guardiola. Das kann auch sein Trainerkollege Jürgen Klopp bestätigen. Nach acht sieglosen Heimspielen gewann sein FC Liverpool mal wieder in Anfield. 2:1 (0:1) hieß es am Ende gegen Aston Villa.

Tabellenführer Manchester City, der höchstens noch elf Punkte zum siebten Meistertitel benötigt, gab im heimischen Etihad-Stadion fast 30 Torschüsse ab. Doch die Führung erzielten die defensivstarken Gäste durch Stuart Dallas (42. Minute). Mit der Roten Karte für Liam Cooper - nach hartem Einsteigen gegen Gabriel Jesus - wurde es für Leeds in der zweiten Hälfte deutlich schwieriger.

Als Ferran Torres (76.) zum Ausgleich traf, schien Man City nah dran, die Partie zu wenden. Doch nachdem Raphinha kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit im Strafraum an City-Torwart Ederson scheiterte, gelang Dallas in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer - und dem erst zweiten Torschuss für Leeds - die Sensation.

Vier Tage vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen Borussia Dortmund (Hinspiel 2:1) schonte Guardiola mehrere Spieler, verzichtete auf Kevin De Bruyne und ließ Ilkay Gündogan und Phil Foden zunächst auf der Bank. "Ich bereue die Aufstellung nicht", betonte der Coach. "Wir erholen uns jetzt und bereiten uns zwei Tage auf das Spiel in Dortmund vor, und dann entscheiden wir, wie wir spielen."

Noch-Meister Liverpool bejubelte nach dem enttäuschenden 1:3 bei Real Madrid einen Sieg, der vielleicht noch höher einzuschätzen ist, als es ein Weiterkommen in der Königsklasse wäre. "Das war riesig", schwärmte Klopp, dessen Mannschaft zuvor sechs Ligaspiele hintereinander in Anfield verloren hatte, "es fühlte sich riesig an zu gewinnen, eine echte Erleichterung."

Vor den Augen von England-Coach Gareth Southgate sorgte der zuletzt im Nationalteam ausgebootete Trent Alexander-Arnold (90.+1) in der Nachspielzeit für ausgelassenen Jubel der Reds. Die Gästeführung durch Ollie Watkins (43.) hatte Mohamed Salah (75.) egalisiert.

Die Reds müssen nun darauf hoffen, dass ihnen am Mittwoch gegen Real Madrid der nächsten Heimsieg gelingt. Für das Erreichen des Champions-League-Halbfinals muss die Klopp-Elf das 1:3 aus dem ersten Duell drehen. Um einen Startplatz in der Königsklasse in der nächsten Saison muss Liverpool indes weiter zittern. Am Abend verdrängte der FC Chelsea die Reds wieder vom vierten Platz - auch dank einer starken Leistung von Kai Havertz.

Der deutsche Nationalspieler leitete das 4:1 (3:0) in Südlondon bei Crystal Palace mit einem feinen Tor ein. Christian Pulisic (10./78.) und Kurt Zouma (30.) erhöhten für Chelsea. Havertz' DFB-Teamkollegen Timo Werner ließ Trainer Thomas Tuchel 90 Minuten auf der Bank. Das Tor für Crystal Palace schoss Christian Benteke (63.).

In der Königsklasse hat Tuchels Mannschaft nach dem souveränen 2:0-Auswärtssieg gegen den FC Porto beste Chancen, im Rückspiel am Dienstag den Einzug ins Halbfinale perfekt zu machen.

Vor den Fußballspielen in England wurden am Wochenende in jedem Stadion vor dem Anpfiff zwei Schweigeminuten für den britischen Prinzen Philip abgehalten. Der Ehemann von Königin Elizabeth II. war am Freitag im Alter von 99 Jahren gestorben.

