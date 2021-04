Ceferin erbost: UEFA-Bann für Super-League-Spieler

Mo, 19.04.2021, 16.12 Uhr

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin greift die zwölf Super-League-Abtrünnigen in größtmöglicher Schärfe an und will ihre Profis gnadenlos verbannen. Den Menschen, die den Fußball lieben, werde "ins Gesicht gespuckt". Zwölf Größen des europäischen Fußballs, darunter alle englischen Giganten, Real Madrid und der FC Barcelona, hatten eine UEFA-unabhängige Superliga angekündigt, die sie selbst organisieren wollen.