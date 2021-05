Tor Nummer 40: Lewandowski stellt historischen Müller-Rekord ein

Sa, 15.05.2021, 16.24 Uhr

Robert Lewandowski hat Bundesliga-Geschichte geschrieben und den "ewigen" Torrekord von Gerd Müller eingestellt. Der Weltfußballer traf am vorletzten Spieltag bei der Partie des feststehenden Meisters Bayern München in Freiburg per Foulelfmeter zum 0:1.