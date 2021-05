Marco Reus verzichtet auf die EM

Di, 18.05.2021, 20.05 Uhr

Marco Reus verzichtet auf eine Teilnahme an der Fußball-EM im Sommer. Einen Tag vor der Kadernominierung teilte der Dortmunder DFB-Pokalsieger via Instagram mit, dass er seinem Körper eine Pause gönnen wolle. Dies sei so mit Bundestrainer Löw abgesprochen.