Kölns "Endspiel" gegen Schalke: Volles Vertrauen in Funkel

Do, 20.05.2021, 17.11 Uhr

Der 1. FC Köln will vor seinem Entscheidungsspiel im Abstiegskampf Zuversicht versprühen und setzt voll auf die Erfahrung des Trainer-Feuerwehrmanns Friedhelm Funkel. Dieser werde Gegner und Tabellenschlusslicht Schalke 04 keinesfalls unterschätzen und hat volles Vertrauen in Gladbach und Stuttgart, deren Schützenhilfe der FC in jedem Fall benötigt.