Verrückte Anfangsphase: Köln rettet sich vor Bundesliga-Abstieg

Sa, 29.05.2021, 19.55 Uhr

Der 1. FC Köln hat sich in der Relegation vor dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga gerettet. Der dreimalige Meister gewann am Samstag beim Zweitliga-Dritten Holstein Kiel 5:1 (4:1) und drehte damit das 0:1 aus dem Hinspiel am Mittwoch.