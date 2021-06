Bobic plant die Hertha-Zukunft: "Kontinuität ist das Wichtigste"

Di, 01.06.2021, 15.31 Uhr

Fredi Bobic ist als neuer Sport-Geschäftsführer bei Hertha BSC vorgestellt worden. Und der Ex-Hertha-Profi stellt die Zeichen auf Veränderung. Alles neu in der Hauptstadt, ein Aufbruch in die Moderne - so lautete Bobics Botschaft an Tag eins.