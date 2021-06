EM 2021 Jadon Sancho bewirbt sich bei der EM 2021 in seiner Heimat

Die Augen schauen nach vorne, der Ball folgt auch so: Jadon Sancho im blauen Trikot der englischen Nationalelf.

Dortmund/London. BVB-Spieler Jadon Sancho erlebt in England die EM 2021 in seiner Heimat. Er will sich für Manchester United empfehlen.