Ciao Catenaccio: Die Erkenntnisse zum EM-Auftaktspiel

Sa, 12.06.2021, 10.20 Uhr

Italien überzeugte beim 3:0-Sieg gegen die Türkei mit offensivem Fußball. Der Catenaccio-Stil scheint der Vergangenheit anzugehören. Und was war mit den Türken, die in der EM-Qualifikation noch so auftrumpften? Das sind die Erkenntnisse des EM-Auftaktspiels.