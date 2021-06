Ösi-Star Alaba: "Unser Potenzial ist riesig"

Sa, 12.06.2021, 17.35 Uhr

Österreich startet am Sonntag in Bukarest gegen Neuling Nordmazedonien in die EM und will endlich den ersten Sieg überhaupt bei einer Europameisterschaft holen. Bayern-Star David Alaba hat hohe Ansprüche an das ÖFB-Team. Und auch der deutschen Nationalmannschaft traut der 28-Jährige einiges zu.