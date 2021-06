Österreich erstmals im EM-Achtelfinale - Jetzt wartet Italien

Mo, 21.06.2021, 20.22 Uhr

Mit einem Sieg in ihrem "Finale" hat Österreichs Bundesliga-Auswahl Fußballgeschichte geschrieben. Das Team um Kapitän David Alaba zog durch ein 1:0 gegen die Ukraine erstmals bei einer EURO in die K.o.-Runde ein. Als Tabellenzweiter der Gruppe C trifft das ÖFB-Team im Achtelfinale am Samstag auf Italien.