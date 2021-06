Ungarns Gulacsi zu DFB: "Spezieller Moment"

Di, 22.06.2021, 21.13 Uhr

Ungarns Torhüter Peter Gulacsi sieht das Spiel gegen die DFB-Auwahl als "besonderen Moment" an. Gegen seine Bundesliga-Kollegen kann Ungarn mit einem Sieg in München in der Gruppe F, der auch Europameister Portugal und Weltmeister Frankreich angehören, noch das Achtelfinale erreichen.