Gosens kritisiert Medien: Von "Helden" zu "Gurken der Nation"

So, 27.06.2021, 16.59 Uhr

Für Chelseas Champions-League-Held Kai Havertz wird das EM-Achtelfinale in London ein Heimspiel - und er hofft auf eine besondere Rolle. Derweil stört sich Teamkollege Robin Gosens an der wechselnden Berichterstattung in Deutschland.