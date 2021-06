Faustdicke Überraschung: Niederländer trauern nach EM-Aus

Mo, 28.06.2021, 12.53 Uhr

Der niederländische Traum vom EM-Sieg ist geplatzt: Nach einer überzeugenden Gruppenphase scheitert "Oranje" im Achtelfinale an Tschechien mit 0:2 und wird seinem Favoritenstatus nicht gerecht. In den Massen der Fanlager in Budapest geben sich Jubel und Trauer die Klinke in die Hand.