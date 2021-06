Goretzka startet in Wembley - Werner statt Gnabry

Mit Leon Goretzka und Timo Werner in der Anfangsformation bestreitet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das EM-Achtelfinale am Dienstagabend (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV) gegen England.

Bayern-Profi Goretzka ersetzt bei seinem ersten Startelf-Einsatz bei diesem Turnier Ilkay Gündogan, der nach seiner Schädelprellung beim Klassiker im Wembley-Stadion auf der Bank sitzt. Chelsea-Stürmer Werner rückt für Serge Gnabry in die Angriffsreihe.

Gündogan mit Schwindel

"Ilkay hatte ein bisschen Probleme mit Schwindel", begründete Bundestrainer Joachim Löw in Magenta TV den Verzicht auf Gündogan und betonte das Vertrauen in den Münchner Goretzka: "Leon ist im Moment gut drauf, sehr dynamisch." Vorne entschied sich Löw für den Champions-League-Sieger Werner vom FC Chelsea als "schnellen Spieler, der Tiefe hat, der die Abwehr durcheinanderwirbelt mit seinen Laufwegen". Von Werner erhofft sich Löw, dass er der Abwehr "weh tun wird", wie es der Bundestrainer in der ARD erläuterte. Man dürfe sich keine Fehler erlauben, müsse die Möglichkeiten "eiskalt nutzen", sagte Löw und betonte: "Eine zweite Chance gibt es nicht."

Nach seiner Kapselverletzung im Knie kann auch Thomas Müller wieder von Beginn an mitwirken. Leroy Sané muss dafür wieder auf die Bank. Antonio Rüdiger und Robin Gosens auf der linken Defensivseite haben ihre Erkältungen rechtzeitig auskuriert.

Bundestrainer Joachim Löw hält auch im Prestigeduell gegen die Three Lions an seiner Grundformation im 3-4-3 System fest. Vor Kapitän Manuel Neuer komplettieren Matthias Ginter und Mats Hummels neben Rüdiger die Defensivkette.

Davor spielen Goretzka, Joshua Kimmich, Goretzka und Gosens. Zeigen muss sich, ob Kimmich oder Goretzka die zentrale Position einnehmen. Den Dreierangriff bilden Kai Havertz, Müller und Werner.

Bei den Engländern, die in der Abwehr auf eine Dreierkette umstellen, fehlt in der Offensive erneut der Dortmunder Jadon Sancho in der Startelf. Auch sein Club-Kollege Jude Bellingham sitzt an seinem 18. Geburtstag zunächst auf der Bank. Neben dem noch torlosen Kapitän Harry Kane spielen wieder Bukayo Saka und Raheem Sterling, der die beiden bislang einzigen Turniertore der Engländer erzielte.

Die deutsche Aufstellung:

Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens - Havertz, Müller, Werner

© dpa-infocom, dpa:210629-99-192301/5