Fans zittern und trauern: DFB-Elf bei EM schon raus

Di, 29.06.2021, 20.57 Uhr

Lange Zeit haben sie gezittert und gehofft, am Ende aber stand die Trauer. Die deutschen Fans haben beim Public Viewing im In- und Ausland mit großer Ernüchterung auf das Achtelfinal-Aus der deutschen Mannschaft in England reagiert.