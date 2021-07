Hertha-Rückkehrer Boateng: "Kann es immer noch nicht glauben"

Fr, 02.07.2021, 17.11 Uhr

Neuzugang Kevin-Prince Boateng geht voll motiviert in die Aufgabe bei seinem Jugendklub Hertha BSC. "Ich möchte nochmal Gas geben, ich freue mich auf die Bundesliga. Ich will Spaß haben", sagte der 34-Jährige am Freitag im Trainingslager in Neuruppin.