Schumacher scheidet in Qualifikation in Österreich früh aus

Spielberg. Mick Schumacher ist in der Formel-1-Qualifikation zum Großen Preis von Österreich früh ausgeschieden.

Der Neuling belegte am Samstag auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg in seinem Haas-Rennwagen den 19. Platz und verpasste bei der Jagd nach der schnellsten Rundenzeit den zweiten Qualifying-Abschnitt deutlich. Der 22-Jährige ließ in der Steiermark erneut lediglich seinen russischen Teamkollegen Nikita Masepin hinter sich. Schumacher hatte es in diesem Jahr in seinem unterlegenen Auto erst einmal in den zweiten Teil der Qualifikation geschafft.

