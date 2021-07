BVB: Brandt hat "Lust auf mehr" unter Trainer Rose

So, 04.07.2021, 16.25 Uhr

Julian Brandt geht mit Borussia Dortmund voller Vorfreude in die erste Bundesliga-Saison unter dem neuen Cheftrainer Marco Rose. Nach dem Trainingsauftakt am Sonntag äußerte der 25-Jährige "Lust auf mehr", die vergangene Saison will er aus persönlicher Sicht lieber "hinter sich lassen".